Зеленский создал в Одессе военную администрацию после увольнения мэра

Зеленский подписал указ о создании в Одессе ГВА после увольнения мэра Труханова

Президент Украины Владимир Зеленский после снятия с должности мэра Геннадия Труханова создал в Одессе городскую военную администрацию (ГВА). Соответствующий указ размещен пресс-службой украинского лидера.

«Постановляю создать Одесскую городскую военную администрацию Одесского района Одесской области», — указано в документе.

Отдельными указами украинский лидер назначил на должность главы администрации руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

14 октября украинский телеканал ТСН сообщил, что Владимир Зеленский лишил гражданства Украины Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. В ответ Труханов заявил, что планирует обжаловать решение украинских властей в Верховном суде. Если же этого будет недостаточно, то он готов обратиться в Европейский суд по правам человека.

Позднее Служба безопасности Украины подтвердила информацию о лишении гражданства страны Труханова и показала фото его российского паспорта.

Ранее Арестович назвал «внесудебной расправой» лишение гражданства мэра Одессы.