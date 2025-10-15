Один из российских аэропортов временно не принимает рейсы

Работа аэропорта Уфы временно ограничена. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По словам Кореняко, аэропорт временно не отправляет и не принимает самолеты.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

До этого Кореняко сообщал, что аэропорт в Волгограде возобновил прием и отправку самолетов.

Аэропорт в Волгограде приостановил работу в ночь на 15 октября. Воздушная гавань прекратила принимать и отправлять самолеты примерно в 1:14 мск.

Рано утром были введены ограничения на работу аэропортов в Нижнем Новгороде и Нижнекамске.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

