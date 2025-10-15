На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Один из российских аэропортов временно не принимает рейсы

Росавиация: аэропорт Уфы временно не принимает рейсы
true
true
true
close
KieferPix/Shutterstock/FOTODOM

Работа аэропорта Уфы временно ограничена. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По словам Кореняко, аэропорт временно не отправляет и не принимает самолеты.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

До этого Кореняко сообщал, что аэропорт в Волгограде возобновил прием и отправку самолетов.

Аэропорт в Волгограде приостановил работу в ночь на 15 октября. Воздушная гавань прекратила принимать и отправлять самолеты примерно в 1:14 мск.

Рано утром были введены ограничения на работу аэропортов в Нижнем Новгороде и Нижнекамске.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее сообщалось, что Великобритания передала Киеву десятки тысяч дронов за полгода.

