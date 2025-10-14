На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Радиостанция УВБ-76 передала два новых сообщения

В эфире «Радиостанции Судного дня» УВБ-76 во вторник, 14 октября, прозвучали два слова-шифра. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В 14:13 мск в эфире прозвучало слово « токосъемник». Следующая передача произошла в 14:37 мск — она содержала слово «файлораек».

Накануне в эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало слово «гулоболт».

6 октября «Радиостанция Судного дня» передала сообщение «орехобрус», уже звучавшее в эфире в феврале 2022 года.

2 октября УВБ-76 передала три сообщения за день на фоне выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Станция УВБ-76 работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, из-за чего была названа «Жужжалкой». Также ее часто называют «Радиостанцией Судного дня», так как есть версия, что она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы используется до сих пор Россией.

Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня».

