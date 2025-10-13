В эфире «Радиостанции Судного дня» прозвучало новое странное слово

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», передала новое сообщение --«гулоболт». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

«НЖТИ 72785 ГУЛОБОЛТ 7614 6467», — говорится в посте.

6 октября «Радиостанция Судного дня» передала сообщение «орехобрус», уже звучавшее в эфире в феврале 2022 года.

2 октября УВБ-76 передала три сообщения за день на фоне выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

До этого «Жужжалка» озвучила загадочное сообщение на фоне продолжающегося перевооружения стран Европы, которое обсуждалось на саммите ЕС в Копенгагене 1 октября. В эфире прозвучало одно слово «эсерожбан».

Станция УВБ-76 работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, из-за чего была названа «Жужжалкой». Также ее часто называют «Радиостанцией Судного дня», так как есть версия, что она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы используется до сих пор Россией.

Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания «Радиостанции Судного дня».