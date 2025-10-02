На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Радиостанция Судного дня» передала сообщение «ШНАПС»

УВБ-76 передала третье сообщение за день на фоне выступления Путина на Валдае
Kozlik/Shutterstock/FOTODOM

«Радиостанция Судного дня», также известная как УВБ-76 или «Жужжалка», передала третье сообщение за сутки на фоне выступления президента России Владимира Путина на пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Сообщение опубликовано в Telegram-канале радиостанции.

«3-е сообщение за сегодня 02.10.25 19:44 по мск. НЖТИ 05791 ШНАПС 3045 5241», — говорится в публикации.

Незадолго до этого прозвучали две новые шифровки. В эфире «Радиостанции Судного дня» первое послание было передано в 13:15 по московскому времени и содержало слово «тюбокек». Второе со словом «лесовьюк» вышло в эфир в 14:30 мск.

До этого «Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение на фоне продолжающегося перевооружения стран Европы, которое обсуждалось на саммите ЕС в Копенгагене 1 октября. В эфире прозвучало одно слово «эсерожбан».

Ранее Путин заявил, что не ощущает себя императором.

