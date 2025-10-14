Мать спасенного россиянина — заложника ХАМАС поблагодарила Путина

Освобожденный из плена ХАМАС уроженец Донбасса Максим Харкин смог выжить благодаря президенту России Владимиру Путину. Об этом ТАСС заявила мать освобожденного Наталья.

«Максим выжил в тех условиях, вернулся благодаря президенту России. Помогли тут все, кто мог», — сказала она.

13 октября после освобождения Максим Харкин вышел на связь со своей семьей.

13 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

После выступления в кнессете президент США отправится в Египет на саммит по прекращению войны в Газе.

9 октября американский лидер сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Позже канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси сообщила, что саммит по случаю прекращения огня в Газе пройдет 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. К участию в саммите были приглашены лидеры 20 стран.

Ранее в Израиле обвинили ХАМАС в нарушении соглашения по освобождению пленных.