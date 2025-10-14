На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мать спасенного россиянина — заложника ХАМАС поблагодарила Путина

Министерство иностранных дел Израиля

Освобожденный из плена ХАМАС уроженец Донбасса Максим Харкин смог выжить благодаря президенту России Владимиру Путину. Об этом ТАСС заявила мать освобожденного Наталья.

«Максим выжил в тех условиях, вернулся благодаря президенту России. Помогли тут все, кто мог», — сказала она.

13 октября после освобождения Максим Харкин вышел на связь со своей семьей.

13 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

После выступления в кнессете президент США отправится в Египет на саммит по прекращению войны в Газе.

9 октября американский лидер сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Позже канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси сообщила, что саммит по случаю прекращения огня в Газе пройдет 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. К участию в саммите были приглашены лидеры 20 стран.

Ранее в Израиле обвинили ХАМАС в нарушении соглашения по освобождению пленных.

