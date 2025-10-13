В Израиле обвинили ХАМАС в нарушении соглашения по освобождению пленных

Семьи заложников обвинили ХАМАС в намерении вернуть тела лишь четверых из 28

Палестинское движение ХАМАС намерено вернуть 13 октября тела лишь четверых заложников из 28, что свидетельствует о нарушении достигнутого ранее соглашения. Об этом сообщила израильская общественная организация Форум семей заложников, передает РИА Новости.

«Семьи заложников с потрясением и ужасом восприняли известие о намерении вернуть сегодня лишь четыре тела погибших из 28, находящихся у ХАМАС», — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что представители палестинского движения таким образом осуществляет «вопиющее нарушение» соглашения. Штаб также призвал кабинет министров Израиля совместно с посредниками немедленно предпринять меры для решения этой проблемы.

9 октября Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Как рассказал Трамп, это событие означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

