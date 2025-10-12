Украинские СМИ сообщили о перебоях со светом в Харькове

В Харькове произошли перебои со светом

В Харькове, на востоке Украины, зафиксированы перебои с подачей электроэнергии. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Подробности не уточняются.

Сейчас режим воздушной тревоги объявлен в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

До этого украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрыве в Харькове.

9 октября мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что предстоящая зима станет «самой тяжелой» для города с начала полномасштабного конфликта с Россией.

В ночь на 6 октября Telegram-канал «Первый Харьковский» сообщил, что в Харькове была полностью уничтожена одна из электрических подстанций. Объект находится в районе Харьковского канатного завода и, по данным канала, восстановлению не подлежит.

5 октября в Харькове зафиксировали перебои с электричеством. Свет пропал после серии взрывов в городе. Как писало украинское агентство УНИАН, за четверть часа в населенном пункте произошли 14 взрывов.

Ранее в России оценили, за счет чего держится энергетика Украины.