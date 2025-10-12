В Харькове прогремел взрыв

В Харькове произошел взрыв на фоне воздушной тревоги

Взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале.

«Взрыв в Харькове», — отмечается в сообщении.

На территории Харьковской области уже более двух часов действует воздушная тревога.

9 октября мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что предстоящая зима станет «самой тяжелой» для города с начала полномасштабного конфликта с Россией.

В ночь на 6 октября Telegram-канал «Первый Харьковский» сообщил, что в Харькове была полностью уничтожена одна из электрических подстанций. Объект находится в районе Харьковского канатного завода и, по данным канала, восстановлению не подлежит.

5 октября в Харькове зафиксировали перебои с электричеством. Свет пропал после серии взрывов в городе. Как писало украинское агентство УНИАН, за четверть часа в населенном пункте произошли 14 взрывов.

Ранее в Харьковской области произошел взрыв на заводе с иностранными инструкторами.