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В России оценили, за счет чего держится энергетика Украины

Специалист Правосудов: энергетика Украины в основном держится за счет АЭС

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Depositphotos

Украинская энергетика в основном держится за счет атомных электростанций (АЭС), удары по которым не наносятся. Об этом НСН рассказал директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в разговоре с НСН.

Помимо этого, по его словам, другие страны поставляют электроэнергию на территорию Украины. Поддержку этой отрасли также оказывают поставки мощностей по выработке электроэнергии — мини-генераторов, а также установки — солнечные панели и ветряки.

«Плюс они рассчитывают на малые генераторы, дизельные, которые не имеет смысла бомбить из-за их малой мощности. Идут почти ежедневные отключения энергии… Так или иначе, ее не хватает никому. При этом еще пока что нет проблемы отопления», — сказал Правосудов.

22 июля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед встречей министров иностранных дел Евросоюза заявил, что на Украине уничтожено 70% всех энергомощностей. По его словам, главы МИД ЕС планируют обсудить усиление энергетической поддержки Киева и поставки средств противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее сообщалось, что на севере Украины повреждено оборудование на объекте энергетики.

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