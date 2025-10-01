Радиостанция «Судного дня» передала сообщение на фоне перевооружения Европы

Радиостанция «Судного дня» передала загадочное сообщение на фоне продолжающегося перевооружение стран Европы, которое обсуждается на саммите ЕС в Копенгагене 1 октября. Сообщение доступно в Telegram-канале станции.

«Эсерожбан», — передала радиостанция.

29 сентября радиостанция «Судного дня» передала три сообщения подряд. Первое вышло в эфир в 10:31 мск и содержало слово «возмещение». Спустя час последовала вторая передача с упоминанием слова «сбраживание». Третье сообщение было передано в 12:54 мск и включало ранее не встречавшуюся словоформу «тигровар».

Все три слова прозвучали в эфире впервые.

Станция УВБ-76 работает с 1970-х годов и в обычное время транслирует непрерывный жужжащий сигнал, из-за чего была названа «Жужжалкой». Также ее часто называют «Радиостанцией Судного дня», так как есть версия, что она является частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы используется до сих пор Россией. Периодически «жужжащий» сигнал прерывается, и в эфир выходят голосовые сообщения на русском языке, которые непонятны обывателям.

Ранее Роскомнадзор отказался раскрыть дату создания радиостанции «Судного дня».