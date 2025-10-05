В Харькове пропал свет после серии взрывов

В Харькове возникли перебои с электричеством после 14 взрывов за 15 минут

В Харькове возникли перебои с электричеством после серии взрывов в городе. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

По его информации, за четверть часа в населенном пункте раздалось 14 взрывов.

Сейчас в Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины работают сигналы воздушной тревоги.

Вечером 5 октября в районе Харькова произошли два взрыва.

В ночь на 5 октября Вооруженные силы России атаковали энергетическую инфраструктуру и военные предприятия Украины. По словам президента страны Владимира Зеленского, российские войска применили более 50 ракет, включая «Кинжалы», и почти 500 беспилотных летательных аппаратов. Некоторые города Украины оказались обесточены, а во Львовской области загорелись индустриальный технопарк и газовое хранилище.

После массированных ударов МИД Украины обвинил Россию в использовании холода как оружия, а Зеленский предложил ввести «одностороннее прекращение огня в небе». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России оценили, за счет чего держится энергетика Украины.