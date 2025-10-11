В одном из районов Киева горожане перекрыли дорогу из-за отключения света

Жители Софиевской Борщаговки в Киеве перекрыли дорогу, чтобы продемонстрировать свое недовольство отсутствием электроснабжения. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«У них уже двое суток нет света», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что причина проблем с электроснабжением неизвестна.

В ночь на 10 октября в украинской столице произошли мощные взрывы. Как писало издание «Страна.ua», их зафиксировали в районе ТЭЦ-6. После взрывов в Киеве начались перебои с электроснабжением и подачей воды.

Мэр города Виталий Кличко назвал сложной ситуацию с электроснабжением в Киеве. В то же время он заявил, что к работам по восстановлению света привлекли сотрудников всех необходимых служб.

На фоне блэкаута в столице Украины изменили график движения поездов в метро. В пресс-службе городской администрации рассказали, что на некоторых участках составы шли с опозданием. Также были участки, на которых движение поездов в целом было приостановлено. Давка наблюдалась как в метро, так и в наземном транспорте.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский пригрозил блэкаутами городам РФ.