В Киеве на фоне блэкаута изменили движение поездов метро

Перебои с электроснабжением привели к изменению графика движения поездов в метро Киева. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации в Telegram-канале.

«Из-за сложной энергетической ситуации в столице <...> движение поездов метрополитена начнется с изменениями», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что на ряде участков составы будут идти с опозданием. Также есть участки, на которых движение поездов в целом было приостановлено.

Ночью 10 октября в Киеве произошли мощные взрывы. По данным украинского издания «Страна.ua», их зафиксировали в районе ТЭЦ-6. После взрывов в населенном пункте начались перебои с электроснабжением и подачей воды.

Комментируя ситуацию, мэр города Виталий Кличко назвал сложной ситуацию с электроснабжением в Киеве. В то же время он рассказал, что к работам по восстановлению света привлекли сотрудников всех необходимых служб. Энергетики продолжают попытки вернуть свет.

8 октября в городе Белополье в Сумской области также произошло отключение электроснабжения. Украинское издание «Общественное» писало, что населенный пункт оказался обесточен из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры.

Ранее в Черниговской области более 60 тыс. домов остались без света.