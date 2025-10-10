На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве из-за блэкаута произошел транспортный коллапс

«Страна.ua»: на левом берегу Киева произошел транспортный коллапс из-за блэкаута
true
true
true

Левобережье Киева столкнулось с транспортным коллапсом после ночных ударов по украинской столице, вызвавших блэкаут. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Транспортный коллапс на левом берегу Киева из-за блэкаута. Метро работает с перебоями, цены на такси резко подскочили — доехать на правый берег стоит от тысячи гривен, в метро и наземном транспорте давка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что зеленая линия метрополитена функционирует только на правобережье украинской столицы.

Ночью 10 октября в Киеве произошли мощные взрывы в районе ТЭЦ-6. После этого в населенном пункте начались перебои с электроснабжением и подачей воды.

Комментируя ситуацию, мэр города Виталий Кличко назвал сложной ситуацию с электроснабжением в Киеве. В то же время он рассказал, что к работам по восстановлению света привлекли сотрудников всех необходимых служб. Энергетики продолжают попытки вернуть свет.

Ранее Зеленский прокомментировал удары по энергетике.

Новости Украины
