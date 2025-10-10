Мэр Киева оценил ситуацию с электроснабжением в городе

Ситуация с электроснабжением в Киеве остается сложной. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, энергетики продолжают попытки вернуть свет.

«Ситуация сложная. Все необходимые службы привлечены к ее преодолению», — подчеркнул глава города.

В ночь на 10 октября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в районе ТЭЦ-6 в Киеве произошли мощные взрывы. После этого в населенном пункте начались перебои с электроснабжением и подачей воды.

Накануне глава военной администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на территории региона выявили повреждения энергетической и портовой инфраструктур. На этом фоне более 30 тыс. абонентов временно остались без света, подчеркнул чиновник. Также он рассказал, что на территории одного из местных портов произошел пожар. Пламя охватило контейнеры с растительным маслом и деревянными паллетами.

8 октября в городе Белополье, расположенном в Сумской области, произошло отключение электроснабжения. Украинское издание «Общественное» писало, что свет пропал из-за повреждения объекта энергетической инфраструктуры.

Ранее в Черниговской области более 60 тыс. домов оказались обесточены.