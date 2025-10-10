Замдиректора телеканала «Санкт-Петербург» арестовали по делу о хищениях

Замдиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сырова отправили в СИЗО на два месяца

Суд в Москве вынес меру пресечения четырем фигурантам дела о хищении денег Городского агентства по телевидению и радиовещанию. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что замгендиректора телеканала «Санкт-Петербург» по экономике и финансам Сергея Сырова отправили в СИЗО на два месяца.

При этом главе петербургского Фонда культуры, семьи и детства Сергей Кожокара предстоят два месяца домашнего ареста.

Также суд назначил запрет определенных действий депутату заксобрания Петербурга Александру Малькевичу, а блогера Николая Камнева арестовали на два месяца.

Незадолго до этого официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении пятерых подозреваемых о хищении денежных средств в особо крупном размере у Городского агентства по телевидению и радиовещанию (АО «ГАТР») Санкт-Петербурга.

По информации следствия, ГАТР в 2020-2021 годах заключила договоры с частным фондом на продвижение деятельности организации в интернете. Однако представитель фонда не делал публикаций, а в агентство предоставил документы о якобы выполненных работах.

По данным ведомства, руководство телеканала было в курсе этого, но все равно подписало документы и перечислило денежные средства в сумме 37,2 млн рублей.

Также 10 октября стало известно о задержании по этому же делу руководителя Центра управления регионом Санкт-Петербурга Елены Никитиной. Представитель правоохранительных органов добавил, что чиновница доставлена в Москву, где продолжатся следственные действия и ей изберут меру пресечения.

