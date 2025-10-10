Суд отправил в СИЗО замгендиректора телеканала «Санкт-Петербург»

Басманный районный суд Москвы отправил в СИЗО замгендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о растрате. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу <...> на срок два месяца», — говорится в сообщении.

10 октября Следственный комитет РФ рассказал об открытии дела по факту хищения средств в особо крупном размере у Городского агентства по телевидению и радиовещанию Санкт-Петербурга. Фигурантами дела стали пять человек.

Следствие полагает, что несколько лет назад агентство заключило договоры с частным фондом на продвижение деятельности СМИ в Сети. Фонд заказ не выполнил, однако руководству агентства представили акты о якобы завершенных работах. При этом документы о приемке работ были подписаны, а подрядчику выплатили 37,2 млн рублей.

По данным ТАСС, в деле может фигурировать депутат петербургского ЗакСа Александр Малькевич, который является гендиректором телеканала «Санкт-Петербург». Его статус в деле не уточняется.

Ранее суд арестовал экс-министра Михаила Абызова по новому уголовному делу о мошенничестве.