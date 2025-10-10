В Петербурге задержали чиновницу

В Петербурге задержали и доставили в Москву чиновницу Елену Никитину

В Санкт-Петербурге задержали чиновницу Елену Никитину. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

«Сотрудниками правоохранительных органов задержана руководитель Центра управления регионом Санкт-Петербурга Елена Никитина», — сообщил источник.

При этом в настоящее время другие подробности задержания не уточняются.

Представитель правоохранительных органов добавил, что Никитина доставлена в Москву, где с ней продолжатся следственные действия и изберут меру пресечения.

10 октября в Следственном комитете РФ заявили, что в Красноярске сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего генерального директора строительной компании и его делового партнера по подозрению в неуплате налогов на сумму свыше 260 млн рублей, а также в фальсификации платежных документов на 10 млн рублей.

Ранее в Киргизии коррупционеров задержали прямо на совещании у главы спецслужбы.