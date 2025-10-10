На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге задержали чиновницу

В Петербурге задержали и доставили в Москву чиновницу Елену Никитину
true
true
true
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Санкт-Петербурге задержали чиновницу Елену Никитину. Об этом рассказали ТАСС в правоохранительных органах.

«Сотрудниками правоохранительных органов задержана руководитель Центра управления регионом Санкт-Петербурга Елена Никитина», — сообщил источник.

При этом в настоящее время другие подробности задержания не уточняются.

Представитель правоохранительных органов добавил, что Никитина доставлена в Москву, где с ней продолжатся следственные действия и изберут меру пресечения.

10 октября в Следственном комитете РФ заявили, что в Красноярске сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего генерального директора строительной компании и его делового партнера по подозрению в неуплате налогов на сумму свыше 260 млн рублей, а также в фальсификации платежных документов на 10 млн рублей.

Ранее в Киргизии коррупционеров задержали прямо на совещании у главы спецслужбы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами