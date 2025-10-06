На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Красноярских чиновника и бизнесмена заподозрили в хищении 90 млн рублей

СК: в Красноярске возбудили дело о хищении 90 млн рублей при поставках битума
true
true
true

В Красноярске возбуждено уголовное дело о хищении 90 млн рублей при заключении контракта на поставку нефтепродуктов для дорожной организации. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, фигурантом дела стал бывший заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация» и директор коммерческой компании. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие установило, что 15 апреля 2024 года между АО «КрайДЭО» и коммерческой компанией был заключен договор на поставку темных нефтепродуктов — битума, мазута и сырой нефти. Общая стоимость контракта составила 400 млн рублей, а цена за единицу товара — 29 тыс. рублей.

Однако к 23 мая 2024 года, по версии следствия, заместитель генерального директора, действуя совместно с директором компании, способствовал заключению дополнительного соглашения, согласно которому цена за битум была поднята до 46 тыс. рублей без реального изменения условий поставки. В результате бухгалтерия организации перечислила коммерческой компании более 90 млн рублей сверх изначальной стоимости контракта.

В итоге следователи возбудили уголовное дело на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Красноярскому краю.

Директора компании доставили из Москвы в Красноярск, задержан и помещен под стражу, а бывший заместитель генерального директора находится под домашним арестом. По делу продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее экс-министра здравоохранения Дагестана Беляеву арестовали по делу о мошенничестве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами