Красноярских чиновника и бизнесмена заподозрили в хищении 90 млн рублей

СК: в Красноярске возбудили дело о хищении 90 млн рублей при поставках битума

В Красноярске возбуждено уголовное дело о хищении 90 млн рублей при заключении контракта на поставку нефтепродуктов для дорожной организации. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, фигурантом дела стал бывший заместителя генерального директора по материально-техническому обеспечению АО «Краевая дорожно-эксплуатационная организация» и директор коммерческой компании. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие установило, что 15 апреля 2024 года между АО «КрайДЭО» и коммерческой компанией был заключен договор на поставку темных нефтепродуктов — битума, мазута и сырой нефти. Общая стоимость контракта составила 400 млн рублей, а цена за единицу товара — 29 тыс. рублей.

Однако к 23 мая 2024 года, по версии следствия, заместитель генерального директора, действуя совместно с директором компании, способствовал заключению дополнительного соглашения, согласно которому цена за битум была поднята до 46 тыс. рублей без реального изменения условий поставки. В результате бухгалтерия организации перечислила коммерческой компании более 90 млн рублей сверх изначальной стоимости контракта.

В итоге следователи возбудили уголовное дело на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Красноярскому краю.

Директора компании доставили из Москвы в Красноярск, задержан и помещен под стражу, а бывший заместитель генерального директора находится под домашним арестом. По делу продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.

