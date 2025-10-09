На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-замглавы Брянской области останется под арестом до зимы по делу о взятке

Суд продлил арест экс-замглавы Брянской области и его сыну по делу о взятке
true
true
true
close
Правительство Брянской области

Суд в Брянской области продлил до 13 декабря срок содержания под стражей бывшему замглавы региона Сергею Тимошенко и его сыну Антону по делу о взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывшего замгубернатора задержали в марте этого года. Против него возбуждены два уголовных дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Его сыну также предъявили обвинения в посредничестве при передаче взяток при помощи фиктивного трудоустройства.

Расследование охватывает период с 2019 по 2021 год, когда Тимошенко-старший, будучи замглавы региона, курировал местные государственные и муниципальные контракты на строительство и капремонт социально значимых объектов.

Общий объем взяток, по версии следствия, превысил 4 млн рублей. Взамен Тимошенко обещал подрядчикам покровительство и помощь в получении новых контрактов.

В июле Володарский районный суд Брянска признал виновными по делу о получении взятки бывших заместителей губернатора Брянской области Татьяну Кулешову и Елену Егорову. Женщин приговорили к девяти годам лишения свободы, помимо этого Кулешовой назначили штраф в размере 10 млн рублей, тогда как Егоровой — около 8,1 млн рублей.

Ранее суд отправил в СИЗО бывшего вице-губернатора Свердловской области.

