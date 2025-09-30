Суд отправил в СИЗО бывшего вице-губернатора Свердловской области

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу бывшего вице-губернатора Олега Чемезова, который проходит обвиняемым по делу о мошенничестве. Об этом сообщает портал E1.ru.

Об аресте экс-чиновника ходатайствовала сторона обвинения. Защита просила более мягкую меру пресечения, ссылаясь на проблемы Чемезова со здоровьем и необходимость заботиться о детях. Бывший вице-губернатор пробудет в СИЗО как минимум до 15 ноября.

29 сентября Чемезова задержали в Екатеринбурге. По версии следствия, он участвовал в согласовании завышенных тарифов коммунальных фирм, связанных с компанией «Облкоммунэнерго». Своей вины мужчина не признал. Защита настаивает на его невиновности и требует выпустить из-под стражи по медицинским показаниям. Вскоре после задержания вице-губернатору Свердловской области стало плохо, его увезли в больницу на скорой.

За неделю до этого силовики провели обыски в Москве, в результате чего были задержаны Бобров и Черных. Следствие полагает, что Чемезов, будучи вице-губернатором, лоббировал их интересы, добиваясь установки «кабальных» тарифов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что экс-генерал Александр Оглоблин не стал обжаловать приговор по делу о взятке в 12 млн.