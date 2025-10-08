Глава Росавиации рассказал о расследовании крушения Ан-24 под Тындой

Росавиация завершила полевой этап расследования катастрофы самолета Ан-24 под Тындой. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, передает ТАСС.

По словам Ядрова, завершен полевой этап расследования как на месте крушения в Тынде, так и в месте базирования авиаперевозчика «Ангара» в Иркутске.

«Проведено предварительное изучение и изъятие документов по вопросам организации летной работы, подготовки летного экипажа, а также технического обслуживания самолета. Изъяты и проходят анализ данные радиолокационной информации органов обслуживания воздушного движения Благовещенска, Магдагачи, Нерюнгри и Тынды», — сказал он.

Глава Росавиации добавил, что для профилактики подобных происшествий ведомство еще в августе 2025 года направило авиакомпаниям оперативные рекомендации по безопасности полетов. Особое внимание уделено предотвращению ошибок экипажа при установке давления на барометрических высотомерах.

В течение 2025 года Росавиация выпустила 10 директивных писем и 11 приказов с профилактическими мероприятиями по безопасности полетов. Авиакомпаниям поручено провести ревизию документов, заменив общие формулировки на четкие указания для летного состава, а эксплуатантам Ан-24 и Ан-26 — организовать специальные занятия с экипажами.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета считают предварительной причиной июльского крушения самолета Ан-24 под Тындой ошибку пилота.

Авиакатастрофа с Ан-24 произошла 24 июля 2025 года при повторном заходе самолета Хабаровск — Благовещенск — Тында на посадку вблизи аэропорта Тынды. На борту находились 48 человек, включая пятерых детей — спасти никого не удалось. Обломки судна нашли на горном склоне в 16 км от города.

В августе Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра авиакомпании (АУЦ) «Ангара» по итогам внеплановой проверки после катастрофы Ан-24 вблизи Тынды. По данным «Известий», авиакомпания может прекратить работу.

Ранее сообщалось, что в России пройдут массовые проверки в региональных авиакомпаниях.