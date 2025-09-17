Названа предварительная причина июльского крушения Ан-24 под Тындой

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) считают предварительной причиной июльского крушения самолета Ан-24 под Тындой в Амурской области ошибку пилота. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на отчет МАК.

По мнению экспертов, пилоты неправильно выставили давление и направили самолет ниже безопасной высоты.

Авиакатастрофа с Ан-24 произошла 24 июля 2025 года при повторном заходе самолета Хабаровск — Благовещенск — Тында на посадку вблизи аэропорта Тынды. На борту находились 48 человек, включая пятерых детей — спасти никого не удалось. Обломки судна нашли на горном склоне в 16 км от города.

В августе Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра авиакомпании (АУЦ) «Ангара» по итогам внеплановой проверки после катастрофы Ан-24 вблизи Тынды. По данным «Известий», авиакомпания может прекратить работу.

Ранее сообщалось, что упавший в Ейске военный самолет признали средством повышенной опасности.