В России пройдут массовые проверки в региональных авиакомпаниях

Ространснадзор и Росавиация проведут проверки в 51 региональной авиакомпании

Ространснадзор и Росавиация проведут внеплановые проверки в 51 региональной авиакомпании по поручению правительства РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Проект поручений правительства по данному вопросу уже подготовлен ведомствами. Авиаперевозчиков проверят на поддержание летной годности воздушных судов, качество подготовки допуска пилотов на суда и по другим параметрам.

Целью данной меры было названо обеспечение безопасности полетов и стабилизация уровня аварийности в авиаотрасли.

Вероятным поводом для проверок стало крушение АН-24 в Амурской области.

Катастрофа произошла 24 июля при повторном заходе самолета на посадку вблизи аэропорта Тынды. По итогам внеплановой проверки после катастрофы Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра авиакомпании (АУЦ) «Ангара». Учебный центр готовил бортмехаников и специалистов по техобслуживанию вертолетов Ми-8 и самолетов Ан-24/26.

Ранее сообщалось, что «Ангара» может прекратить полеты.