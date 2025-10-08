В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Ограничения были введены в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов. В ведомстве не уточнили, на какой срок остановлена работа воздушной гавани.

7 октября сообщалось, что в Сочи после введения ограничений 21 рейс задержали более чем на два часа, еще десять самолетов сели на запасные аэродромы. В аэропорту были введены временные ограничения, но позже их сняли.

До этого в аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна) были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее в Росавиации пообещали не допустить пессимистичный сценарий по авиапарку.