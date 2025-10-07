На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В двух аэропортах на юге России введен план «Ковер»

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Сочи и Геленджика
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Сочи и Геленджика. Об этом сообщил представитель «Росавиации» Артем Кореняко в Telegram-канале.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого в аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна) были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

В 1:32 и 1:39 (по мск) временно остановили работу аэропорты Волгограда и Калуги (Грабцево).

В министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в ночь на 7 октября силы противовоздушной обороны сбили над регионами страны 184 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе 13 — над акваторией Черного моря.

Ранее пассажиры съели всю еду в российском аэропорту во время приостановки полетов.

