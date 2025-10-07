На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Росавиации пообещали не допустить пессимистичный сценарий по авиапарку

Росавиация работает над предотвращением сценария потери сотен самолетов
close
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В настоящее время Росавиация работает над предотвращением пессимистичного сценария, при котором российская гражданская авиация может потерять 339 лайнеров. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для недопущения пессимистичного сценария <...> Росавиация при поддержке Минтранса России продолжает реализацию пакета мер, которые должны максимально сохранить действующий флот, безусловно с абсолютным соблюдением всех мер по безопасности их полетов», — написал представитель ведомства.

Кореняко уточнил, что среди мер по предотвращению сценария числятся продление ресурсов самолетов, увеличение ресурса российско-французского двигателя SaM146 для самолетов Superjet 100, формирование необходимой нормативной базы и так далее.

О возможной потере самолетов днем 7 октября заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. На данный момент парк 76 авиакомпаний, выполняющих 99% полетов, составляет 1135 воздушных судов. Из них не эксплуатируются 47 воздушных судов.

Ранее российские ученые нашли способ повысить надежность самолетов.

