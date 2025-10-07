На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропорту Сочи задержан 21 рейс на фоне атаки дронов

Аэропорт Сочи: 21 рейс задержан более чем на два часа из-за ограничений
Shutterstock

В аэропорту Сочи после введения ограничений на прием и выпуск воздушных судов 21 рейс задержан более чем на два часа, еще десять самолетов сели на запасные аэродромы. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

«На текущий момент задержаны вылеты (более 2-х часов) 21 рейса», — говорится в сообщении.

Утром Росавиация уведомляла о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Сочи.

В настоящее время в авиагавани функционируют места для отдыха, фонтанчики с бесплатной питьевой водой, а также комната матери и ребенка. В залах находятся менеджеры, которые оказывают пассажирам помощь в случае возникновения вопросов. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, рассказали в пресс-службе.

Минобороны РФ сообщило, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны сбили над регионами страны 184 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе 13 — над акваторией Черного моря.

Ранее пассажиры съели всю еду в российском аэропорту во время приостановки полетов.

Атаки БПЛА на Россию
