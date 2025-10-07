На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля приостановили прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля введены ограничения
Роман Владимиров/РИА Новости

В аэропортах Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В 1:32 и 1:39 приостановили работу аэропорты Волгограда и Калуги (Грабцево).

В ночь на 6 октября ограничения вводились в аэропортах в Нижнем Новгороде и Ярославле. Первая воздушная гавань перестала принимать и отправлять самолеты примерно в 1:18 мск, вторая — в 4:29 мск. В понедельник утром аэропорты возобновили работу.

По данным оборонного ведомства, средства ПВО за прошедшие сутки перехватили более 350 дронов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Также были уничтожены одна украинская управляемая ракета большой дальности «Нептун» и шесть реактивных снарядов HIMARS.

Ранее над аэропортом норвежского Осло заметили беспилотники.

