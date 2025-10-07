Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу

В аэропортах Сочи и Геленджика сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 12 самолетов, совершавших рейсы в Сочи», — говорится в сообщении.

Кореняко отметил, что специалисты воздушных гаваней и авиадиспетчеры приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности пассажиров.

Незадолго до этого сообщалось, что в Сочи после введения ограничений 21 рейс задержали более чем на два часа, еще десять самолетов сели на запасные аэродромы.

Утром Росавиация уведомляла о введении ограничений в аэропорту Сочи.

В настоящее время в авиагавани функционируют места для отдыха, фонтанчики с бесплатной питьевой водой, а также комната матери и ребенка. В залах находятся менеджеры, которые оказывают пассажирам помощь в случае возникновения вопросов. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний, рассказали в пресс-службе.

Ранее пассажиры съели всю еду в российском аэропорту во время приостановки полетов.