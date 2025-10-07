В аэропорту Ярославля сняли ограничения на полеты

Росавиация: в ярославском аэропорту Туношна сняли ограничения на работу

В ярославском аэропорту Туношна сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Всего за данный период на запасной аэродром «ушел» один самолет, уточнил Кореняко.

В 1:32 и 1:39 (по мск) временно остановили работу аэропорты Волгограда и Калуги (Грабцево).

Позднее стало известно, что в воздушных гаванях Сочи и Геленджика ввели план «Ковер».

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что в ночь на 7 октября силы противовоздушной обороны сбили над регионами страны 184 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе 13 — над акваторией Черного моря.

Ранее пассажиры съели всю еду в российском аэропорту во время приостановки полетов.