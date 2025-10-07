Аэропорты в двух городах РФ ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропортах Волгограда и Калуги (Грабцево) введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его словам, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 6 октября приостановили работу аэропорты в Нижнем Новгороде (Стригино) и Ярославле (Туношна). Первая воздушная гавань перестала принимать и отправлять самолеты примерно в 1:18 мск, вторая — в 4:29 мск. В понедельник утром аэропорты возобновили прием и отправку самолетов.

По данным оборонного ведомства, средства ПВО за прошедшие сутки перехватили более 350 дронов, выпущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Также были уничтожены одна украинская управляемая ракета большой дальности «Нептун» и шесть реактивных снарядов. Речь идет о снарядах от системы залпового огня HIMARS, произведенной в США.

Ранее над аэропортом норвежского Осло заметили беспилотники.