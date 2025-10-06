CМИ: над аэропортом норвежского Осло этой ночью заметили беспилотники

Над аэропортом норвежского Осло прошедшей ночью заметили якобы беспилотники. Об этом пишет портал NRK.

Сообщение о дронах, как уточняется, поступило Восточный полицейский округ. По данным журналистов, о якобы дронах сообщил пилот во время посадки в аэропорту Осло. Полиция направила на место происшествия группу специалистов и связалась с экипажем самолета. Отмечается, что было замечено якобы от трех до пяти беспилотников.

«Сейчас мы находимся на этапе расследования, чтобы составить карту увиденного», — сказал порталу представитель правоохранительных органов.

Он уточнил, что объект пока не подтвержден. В результате инцидента некоторые рейсы в аэропорту норвежской столицы задержали. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме, пишет NRK.

3 октября власти Норвегии задержали трех граждан Германии за запуск дронов в бесполетной зоне аэропорта города Му-и-Рана. По данным СМИ, всем задержанным чуть более 20 лет. Их уже отпустили. Мужчин подозревают в запуске беспилотных летательных аппаратов в пятикилометровой зоне у аэропорта.

27 сентября телеканал NRK сообщил, что в районе авиабазы Эрланд в Норвегии заметили беспилотники. Правоохранители и военнослужащие следили за движением дронов в течение 2,5 часа.

Ранее NYT назвала Россию «империей беспилотников».