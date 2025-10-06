На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

CМИ: над аэропортом норвежского Осло этой ночью заметили беспилотники

NRK: над аэропортом Осло этой ночью заметили дроны
true
true
true
close
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Над аэропортом норвежского Осло прошедшей ночью заметили якобы беспилотники. Об этом пишет портал NRK.

Сообщение о дронах, как уточняется, поступило Восточный полицейский округ. По данным журналистов, о якобы дронах сообщил пилот во время посадки в аэропорту Осло. Полиция направила на место происшествия группу специалистов и связалась с экипажем самолета. Отмечается, что было замечено якобы от трех до пяти беспилотников.

«Сейчас мы находимся на этапе расследования, чтобы составить карту увиденного», — сказал порталу представитель правоохранительных органов.

Он уточнил, что объект пока не подтвержден. В результате инцидента некоторые рейсы в аэропорту норвежской столицы задержали. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме, пишет NRK.

3 октября власти Норвегии задержали трех граждан Германии за запуск дронов в бесполетной зоне аэропорта города Му-и-Рана. По данным СМИ, всем задержанным чуть более 20 лет. Их уже отпустили. Мужчин подозревают в запуске беспилотных летательных аппаратов в пятикилометровой зоне у аэропорта.

27 сентября телеканал NRK сообщил, что в районе авиабазы Эрланд в Норвегии заметили беспилотники. Правоохранители и военнослужащие следили за движением дронов в течение 2,5 часа.

Ранее NYT назвала Россию «империей беспилотников».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами