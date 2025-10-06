В аэропорту Ярославля ввели ограничения

В аэропорту Ярославля (Туношна) ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он также заявил, что такая мера необходима для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 6 октября работу аэропортов временно ограничили в Краснодаре (Пашковский), Сочи, Нижнем Новгороде (Стригино) и Геленджике.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

