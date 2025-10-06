На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В двух российских городах сняли ограничения на работу аэропортов

Росавиация: аэропорты в Ярославле и Нижнем Новгороде возобновили работу
true
true
true
close
Роман Владимиров/РИА Новости

Аэропорты Туношна в Ярославле и Стригино в Нижнем Новгороде возобновили прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Заявление было опубликовано в 10:27 мск.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — подчеркивается в тексте.

Аэропорты в Нижнем Новгороде и Ярославле приостановили работу в ночь на 6 октября. Первая воздушная гавань перестала принимать и отправлять самолеты примерно в 1:18 мск, вторая — в 4:29 мск.

По данным министерства обороны РФ, ночью над территорией страны сбили 251 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В Республике Крым перехватили 40 целей, в Курской области — 34, в Белгородской области — 30, в Нижегородской — 20. Еще 17 дронов уничтожили в Воронежской области, 11 — в Краснодарском крае, по восемь — в Тульской и Брянской областях, четыре — в Рязанской области. Над Владимирской, Калужской, Орловской, Ивановской и Тамбовской областями нейтрализовали по два беспилотника, в столичном регионе и Липецкой области — по одному. Кроме того, пять БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря, а 62 — над акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о последствиях атаки БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами