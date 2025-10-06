В двух российских городах сняли ограничения на работу аэропортов

Аэропорты Туношна в Ярославле и Стригино в Нижнем Новгороде возобновили прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Заявление было опубликовано в 10:27 мск.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — подчеркивается в тексте.

Аэропорты в Нижнем Новгороде и Ярославле приостановили работу в ночь на 6 октября. Первая воздушная гавань перестала принимать и отправлять самолеты примерно в 1:18 мск, вторая — в 4:29 мск.

По данным министерства обороны РФ, ночью над территорией страны сбили 251 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). В Республике Крым перехватили 40 целей, в Курской области — 34, в Белгородской области — 30, в Нижегородской — 20. Еще 17 дронов уничтожили в Воронежской области, 11 — в Краснодарском крае, по восемь — в Тульской и Брянской областях, четыре — в Рязанской области. Над Владимирской, Калужской, Орловской, Ивановской и Тамбовской областями нейтрализовали по два беспилотника, в столичном регионе и Липецкой области — по одному. Кроме того, пять БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря, а 62 — над акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о последствиях атаки БПЛА.