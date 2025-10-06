Стала известна причина эвакуации ТЦ «Город» в Долгопрудном

«Осторожно, Москва»: в ТЦ «Город» в Долгопрудном загорелась фритюрница с маслом

В эвакуированном торговом центре (ТЦ) «Город» в Долгопрудном загорелась фритюрница, находившаяся в зоне фудкорта. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Очевидцы рассказали, что пожар произошел в ресторане грузинской кухни.

«Там загорелась фритюрница с маслом», — говорится в материале.

Эвакуацию объявили в ТЦ «Город» в Долгопрудном, расположенном в Московской области, днем 6 октября. По словам очевидцев, посетителей попросили покинуть здание из-за задымления.

29 сентября в Новосибирске возгорание произошло в торговом центре. Как сообщили в МЧС РФ, пламя вспыхнуло на четвертом этаже. На этом фоне из ТЦ эвакуировали всех посетителей. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, которые ликвидировали огонь. Информация о пострадавших не поступала.

5 сентября в Москве одновременно произошли два пожара. В районе торгового центра «Афимолл» в «Москве-Сити» загорелась строительная площадка, а у станции метро «Киевская» вспыхнули два цветочных павильона общей площадью 45 квадратных метров. Огнеборцам удалось локализовать, а затем потушить оба возгорания. Никто из людей не пострадал.

Ранее в Ставропольском крае загорелся магазин на площади 1 500 квадратных метров.