Пожар в новосибирском торговом центре потушили

МЧС РФ: пожар в торговом центре Новосибирска полностью ликвидировали
Shutterstock

Пожар в торговом центре «Горский» в Новосибирске полностью потушили. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

«Пожар в торговом центре Новосибирска полностью потушен. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

Об инциденте стало известно 29 сентября. Пламя вспыхнуло на четвертом этаже, посетителей эвакуировали.

Накануне на востоке столицы потушили горящее трехэтажное административное здание. В МЧС рассказали, что возгорание в здании, где частично обрушилась крыша, было локализовано на площади в 300 кв. м. В тушении участвовали 50 специалистов и 16 единиц техники.

До этого сотрудники экстренных служб потушили возгорание в многоквартирном доме в Ялте на площади 640 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 33 сотрудника экстренных служб и 13 единиц техники.

Ранее появились новые кадры тушения вагонов в Смоленской области.

