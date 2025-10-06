В подмосковном городе Долгопрудный эвакуировали торговый центр

Эвакуацию объявили в торговом центре (ТЦ) «Город» в Долгопрудном, расположенном в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

«Посетителей экстренно вывели из здания», — говорится в материале.

Как рассказали очевидцы, в комплексе произошло задымление.

Telegram-канал «Типичный Долгопрудный» опубликовал кадры с места событий. На них видно, как из здания выходят посетители и сотрудники — люди ведут себя спокойно, паники не наблюдается. При этом над ТЦ поднимаются клубы дыма.

3 октября в здании Арбитражного суда Москвы объявили пожарную тревогу. По данным РИА Новости, в помещениях зафиксировали задымление. В связи с этим сотрудников и посетителей попросили немедленно выйти на улицу.

30 сентября в подмосковном городе Мытищи прошла эвакуация посетителей и сотрудников торгового центра «Красный кит». Комментируя ситуацию, в региональном управлении МЧС РФ заявили о ложной тревоге. В свою очередь, сотрудники комплекса выразили уверенность, что эвакуация «вряд ли была учебной».

Ранее посетителей ТЦ «Бутово Молл» на юго-западе Москвы эвакуировали из-за задымления на фудкорте.