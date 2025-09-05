На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В центре Москвы произошло два пожара

112: у «Москвы-Сити» и у метро «Киевская» произошли пожары
true
true
true
close
Pavel L/Shutterstock/FOTODOM

В Москве одновременно произошли два пожара. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Возле торгового центра «Афимолл» в «Москве-Сити» загорелась строительная площадка, а у метро «Киевская» вспыхнули два цветочных павильона общей площадью 45 м².

К тушению обоих возгораний незамедлительно приступили расчеты МЧС. По данным МЧС, оба пожара удалось локализовать, пострадавших нет.

В апреле на парковке в «Москве-Сити» днем 23 апреля случился пожар, прозвучали взрывы. Испуганные горожане покинули здание и снимали происходящее на мобильные телефоны. Как уточнили в МЧС, горели материалы на стройплощадке, расположенной вдоль административного здания ТРЦ «Афимолл Сити». Отмечалось, что пожар начался из-за брошенного окурка. Спасатели потушили пламя. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянин спалил дом соседа и устроил пожар в своем дворе, чтобы замести следы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами