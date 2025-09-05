В центре Москвы произошло два пожара

112: у «Москвы-Сити» и у метро «Киевская» произошли пожары

В Москве одновременно произошли два пожара. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Возле торгового центра «Афимолл» в «Москве-Сити» загорелась строительная площадка, а у метро «Киевская» вспыхнули два цветочных павильона общей площадью 45 м².

К тушению обоих возгораний незамедлительно приступили расчеты МЧС. По данным МЧС, оба пожара удалось локализовать, пострадавших нет.

В апреле на парковке в «Москве-Сити» днем 23 апреля случился пожар, прозвучали взрывы. Испуганные горожане покинули здание и снимали происходящее на мобильные телефоны. Как уточнили в МЧС, горели материалы на стройплощадке, расположенной вдоль административного здания ТРЦ «Афимолл Сити». Отмечалось, что пожар начался из-за брошенного окурка. Спасатели потушили пламя. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

