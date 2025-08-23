В Ставропольском крае тушат крупный пожар в магазине

МЧС: в Михайловске загорелся магазин на площади 1,5 тыс. кв. м

В Ставропольском крае пожарные ликвидируют возгорание в торговом помещении в Михайловске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел на улице Вокзальная, 82. Предварительно установлено, что площадь возгорания составила около 1,5 тысячи квадратных метров.

К тушению привлечены 37 специалистов и 12 единиц техники ведомства. Информация о пострадавших уточняется.

В этот же день в Челябинской области локализовали пожар на птицефабрике на площади 7 тыс.кв. метров. Сообщение о возгорании поступило сегодня утром из поселка Рощино. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что горит кровля птичника. Для ликвидации возгорания привлечены 46 человек личного состава и 12 единиц техники МЧС.

По данным ведомства, в момент пожара внутри здания находились пять человек, однако они смогли эвакуироваться самостоятельно.

Ранее в Кемерово загорелся торговый центр.