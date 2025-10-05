На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аэропорт Тамбова прекратил принимать и отправлять рейсы

В Тамбове приостановили работу аэропорта Донское
tambov.aeroport.website

В Тамбове временно ограничили работу аэропорта Донское. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что эта мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Его пост размещен в 21:07.

Прошлой ночью в воздушной гавани вводили такие же ограничения. Они действовали с 1:10 до 7:54.

По данным российского Минобороны, над регионами России в ночь на 5 октября средства противовоздушной обороны сбили 32 беспилотника. В ведомстве уточнили, что 11 из них уничтожили над территорией Белгородской области, столько же — над Воронежской и еще пять — над Нижегородской. Кроме того, по одному дрону ликвидировали над Брянской, Курской, Тульской и Тамбовской областями и в Мордовии.

Ранее борт с сотрудниками Путина два часа не мог вылететь в Пулково.

