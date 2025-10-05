На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

План «Ковер» ввели в Пензенской области

Губернатор Мельниченко: в Пензенской области ввели план «Ковер»
true
true
true
close
PalSand/Shutterstock/FOTODOM

В Пензенской области введен план «Ковер». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

«Над рядом районов области введен план «Ковер», — заявил он.

При этом около 30 минут назад на территории региона ввели режим беспилотной опасности. Губернатор сообщал, что в целях безопасности граждан были введены временные ограничения на работу мобильного интернета.

До этого аналогичные ограничения вводились в Пензенской области 4 сентября. При этом особые меры безопасности отменили лишь на следующий день.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. После начала специальной военной операции (СВО) на Украине в России начали чаще применять этот план из-за атак беспилотников ВСУ и угроз безопасности гражданской авиации в воздушном пространстве.

Ранее стало известно, что в аэропорту Мюнхена будут отслеживать дроны с помощью лазерного радара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами