Саратовский Гагарин приостановил полеты

Аэропорт Саратова ввел ограничения на прием и отправку рейсов

В саратовском аэропорту Гагарин временно прекратили принимать и отправлять самолеты. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, мера необходима для обеспечения безопасности полетов. Пост о приостановке работы воздушной гавани опубликован в 22:50.

С 21:07 аналогичные ограничения начали действовать в тамбовском аэропорту Донское. А над некоторыми районами Пензенской области ввели план «Ковер».

Это режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

