В Днепре после вспышки пропало электричество

В Днепре пропало электричество после крупной вспышки в небе

Перебои c электроснабжением фиксируются в городе Днепре (бывший Днепропетровск) на юго-востоке Украины. Об этом сообщает украинский «24 канал».

По его информации, перебои также наблюдаются в Днепропетровской области. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

Как пишет украинское издание «Страна.ua», перед началом перебоев со светом в небе над населенным пунктом была видна крупная вспышка.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России, предположительно, ударили по одному из мошеннических кол-центров в Днепре. Атака была совершена с помощью беспилотных летательных аппаратов.

27 сентября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российский беспилотник вывел из строя подстанцию, питавшую завод в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, который работает в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее на Западе предупредили Украину о «черной зиме».