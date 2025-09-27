На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский беспилотник поразил подстанцию в Запорожье

Рогов: дрон ВС России вывел из строя подстанцию, питающую завод ВСУ в Запорожье
Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский беспилотник вывел из строя подстанцию, питавшую завод в подконтрольном украинским властям городе Запорожье, который работает в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он уточнил, что минувшей ночью дрон нанес удар по подстанции «Коммунар-1», которая питала Запорожский автомобильный завод. По словам Рогова, на этом предприятии противник наладил военное производство.

27 сентября в министерстве обороны РФ заявили, что российские военнослужащие нанесли удары по тяговым подстанциям, используемым для обеспечения железнодорожных перевозок оружия и техники ВСУ в районы боевых действий в Донбассе. По информации ведомства, удары по военным объектам на Украине наносили оперативно-тактическая авиация и расчеты дронов группировок войск Вооруженных сил РФ. Им содействовали артиллерия и ракетные войска.

Ранее российская армия нанесла массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

СВО: последние новости
