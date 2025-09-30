СМИ рассказали о последствиях прилета в центре Днепра

На Украине сообщили о возгораниях после прилетов в центре Днепра

В Днепре (бывший Днепропетровск) в результате атаки беспилотников произошли несколько возгораний. Об этом сообщает Telegram-канал украинской интернет-газеты «Страна.ua».

Журналисты опубликовали несколько видеозаписей, на которых видны задымление и горящие здания.

До этого портал «Украина.ру» сообщал, что в Днепре начался пожар после атаки беспилотных летательных аппаратов.

30 сентября сообщалось, что в двух городах и ряде населенных пунктов Сумской области на севере Украины произошло отключение электричества.

28 сентября стало известно, что в части Киева после взрывов пропало электричество. В ДТЭК рассказали, что после массированной атаки на время ремонта перевели дома на резервное питание. К вечеру удалось наладить подачу электричества 2 тыс. семей, восстановительные работы в украинской столице продолжаются.

В ночь на воскресенье российские войска нанесли массированный удар по объектам ВСУ на территории Украины. Ударные беспилотники и ракеты поразили не только военные аэродромы, но и предприятия военно-промышленного комплекса.

Ранее в Кремле прокомментировали угрозы Украины ударить по любой точке в России.