На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Татарстане резко выросло число долгожителей

Минтруд Татарстана: число долгожителей в республике выросло на 39% с 2023 года
true
true
true
close
Almaz Mustafin/Shutterstock/FOTODOM

За последние два года количество жителей Татарстана в возрасте 100 лет и старше увеличилось на 39,3% и достигло 294 человек. Об этом сообщила глава минтруда республики Эльмира Зарипова во время брифинга правительства республики, передает издание «Реальное время».

В 2023 году в Татарстане проживало 211 человек старше ста лет, а в 2024 году — 233 человека.

По словам Зариповой, среди долгожителей Татарстана 261 женщина и 33 мужчины. Самый возрастной мужчина республики проживает в Пестрецах, его зовут Александр Липатов, ему 105 лет. Самая возрастная женщина живет в Елабуге, ее зовут Галина Шарафутдинова, ей 108 лет.

Недавно президент России Владимир Путин во время встречи с избранными главами регионов страны заявил, что Татарстан показывает высокие темпы экономики. Республика на протяжении многих лет демонстрирует очень хорошие темпы роста регионального валового продукта, отметил он.

24 сентября председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что ВВП РФ растет лучше, чем в ряде стран, которые отказались от сотрудничества с Россией. По его словам, в текущем году ВВП России увеличился на 1,1%.

Ранее ученый развеял один из главных мифов о долгожителях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами