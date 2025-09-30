В Татарстане резко выросло число долгожителей

Минтруд Татарстана: число долгожителей в республике выросло на 39% с 2023 года

За последние два года количество жителей Татарстана в возрасте 100 лет и старше увеличилось на 39,3% и достигло 294 человек. Об этом сообщила глава минтруда республики Эльмира Зарипова во время брифинга правительства республики, передает издание «Реальное время».

В 2023 году в Татарстане проживало 211 человек старше ста лет, а в 2024 году — 233 человека.

По словам Зариповой, среди долгожителей Татарстана 261 женщина и 33 мужчины. Самый возрастной мужчина республики проживает в Пестрецах, его зовут Александр Липатов, ему 105 лет. Самая возрастная женщина живет в Елабуге, ее зовут Галина Шарафутдинова, ей 108 лет.

Недавно президент России Владимир Путин во время встречи с избранными главами регионов страны заявил, что Татарстан показывает высокие темпы экономики. Республика на протяжении многих лет демонстрирует очень хорошие темпы роста регионального валового продукта, отметил он.

24 сентября председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что ВВП РФ растет лучше, чем в ряде стран, которые отказались от сотрудничества с Россией. По его словам, в текущем году ВВП России увеличился на 1,1%.

Ранее ученый развеял один из главных мифов о долгожителях.