Путин отметил высокие темпы роста экономики Татарстана

Президент России Владимир Путин во время встречи с избранными главами регионов страны заявил, что Татарстан показывает высокие темпы экономики. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Татарстан на протяжении многих лет демонстрирует очень хорошие темпы роста регионального валового продукта.

«Служит примером для многих субъектов Федерации в развитии социальной сферы», — заявил Путин.

До этого президент РФ заявил, что Россия добивается успехов и в военной сфере, и в экономике, и в сфере обеспечения безопасности.

Как отметил Путин, в нынешних условиях для России втройне важна политическая стабильность и устойчивость политической системы. По его словам, граждане страны хорошо это понимают.

24 сентября председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что ВВП РФ растет лучше, чем в ряде стран, которые отказались от сотрудничества с Россией. По его словам, в текущем году ВВП России увеличился на 1,1%.

Ранее Путин заявил, что экономике России нужно пройти по «острому лезвию».