Рассмотрение по существу иска об изъятии имущества Момотова начнется в октябре

Останкинский суд Москвы начнет рассмотрение по существу иска Генеральной прокуратуры об изъятии имущества судьи Верховного суда Российской Федерации в отставке Виктора Момотова 8 октября. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

«Судебное заседание назначено на 8 октября», — сказал собеседник агентства.

30 сентября суд провел беседу по иску в закрытом режиме. Момотов пришел на заседание, однако общаться с представителями СМИ не стал.

Генеральная прокуратура РФ потребовала изъять у Момотова 95 объектов недвижимости общей стоимостью более 9 млрд рублей. Иск об этом направлен в Останкинский суд Москвы.

По данным прокуратуры, Момотов нарушает запрет на коммерческую деятельность, так как фактически является совладельцем гостиничной сети Marton, которую он создал с «краснодарским представителем криминалитета» Андреем Марченко. Активы Момотова в рамках этой сети есть в Москве, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областях.

В свою очередь Момотов заявил, что его оклеветали, и пообещал дать пояснения по доводам Генпрокуратуры при получении иска.

Ранее Генпрокуратура призвала запретить Момотову выезжать за рубеж.